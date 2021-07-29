Россиянам рассказали о новых симптомах коронавируса

Все чаще сигналом заражения становится насморк.

Врачи рассказали, что коронавирус сменил свои симптомы и теперь его можно угадать по появлению насморка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Раньше о коронавирусе свидетельствовала потеря обоняния, а сейчас чаще всего сначала появляется насморк. Также у граждан наблюдаются головная боль и боль в горле почти без кашля. У людей у том числе бывают «кишечные» проявления в виде жидкого стула и рвоты – это может запутать, так как похоже на симптомы отравления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19. Ткаченко обратила внимание на то, что ревакцинация нужна всем, кто уже вакцинировался.