Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19

Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19
Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Минздрав летом рекомендовал ревакцинироваться, процедура стимулирует организм к повторной выработке антител. Об этом заявила доктор Юлия Ткаченко.

Так, для защиты от новых мутаций ковида нужна более высокая концентрация антител в крови. А способ ее повысить — ревакцинация или вакцинация. Об этом сообщает «Прайм».

Ткаченко обратила внимание на то, что ревакцинация нужна всем, кто уже вакцинировался. Ревакцинироваться не надо тем, у кого пошла аллергическая реакция на вакцину и кормящим мамам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при ковиде прием антибиотиков строго не рекомендуется. Об опасности их применения в период болезни предупредил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко. Так, он уверен, что антибиотики не помогают при ковиде. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии.

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