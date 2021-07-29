Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19

Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Минздрав летом рекомендовал ревакцинироваться, процедура стимулирует организм к повторной выработке антител. Об этом заявила доктор Юлия Ткаченко.

Так, для защиты от новых мутаций ковида нужна более высокая концентрация антител в крови. А способ ее повысить — ревакцинация или вакцинация. Об этом сообщает «Прайм».

Ткаченко обратила внимание на то, что ревакцинация нужна всем, кто уже вакцинировался. Ревакцинироваться не надо тем, у кого пошла аллергическая реакция на вакцину и кормящим мамам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при ковиде прием антибиотиков строго не рекомендуется. Об опасности их применения в период болезни предупредил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко. Так, он уверен, что антибиотики не помогают при ковиде. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии.