Врач предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19

Врач предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Фото: Pixabay

При ковиде прием антибиотиков строго не рекомендуется. Об опасности их применения в период болезни предупредил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко.

Так, он уверен, что антибиотики не помогают при ковиде. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Поэтому применение антибиотиков при этом очень опасно, пояснил врач. Об этом сообщает URA.RU.

Проценко обратил внимание на то, что антибиотики надо покупать строго по рецепту, потому что их применение в некоторых случаях может оказаться негативными для пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что После выходных возле станции метро «Приморская» откроют второй в Петербурге уличный шатер для вакцинации от коронавируса. Об этом 29 июля сообщает петербургский комитет по здравоохранению.

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