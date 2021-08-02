В Петербурге почти в два раза снизился темп вакцинации

В Петербурге почти в два раза снизился темп вакцинации
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В Минздраве просят не ждать поступления определенных препаратов.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в городе снизился темп вакцинации – примерно в два раза. Раньше укол делали 20 тысяч человек в сутки, а сейчас – 12 тысяч. Об этом чиновник заявил сегодня, 2 августа, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Лисовец считает, что некоторые ждут подходящего момента для вакцинации. Например, определенного дня или завоза желаемого препарата. Он попросил горожан не ждать и действовать уже сейчас, иначе пандемию так и не удастся победить.

«Конечно, у нас это вызывает некое беспокойство потому, что чем быстрее мы достигнем уровня коллективного иммунитета, а это как минимум 60% взрослого населения, тем с меньшей вероятностью нам стоит ожидать каких- либо новых подъемов в ближайшей или отдаленной перспективе»,

— сказал Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 1,2% вакцинированных заболели коронавирусом.

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