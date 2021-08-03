Во вторник петербуржцев ожидают дождь и +21 градус

Сегодня в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 3 августа, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии.

«Санкт-Петербург: «Guido» уходит в Карелию», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха составит до +19…+21 градуса, в Ленобласти ожидается до +22. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Синоптик также отметил, что только за последние 12 часов выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%).

В последующие три дня в городе термометры покажут +20…+23 градуса, в четверг возможны небольшие дожди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый день рабочей недели запомнился петербуржцам «суперливнем», который затопил улицы города. На проспекте Королева местные жители заметили плавающие у обочин машины.