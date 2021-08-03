Во вторник петербуржцев ожидают дождь и +21 градус

Во вторник петербуржцев ожидают дождь и +21 градус
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 3 августа, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии.

«Санкт-Петербург: «Guido» уходит в Карелию», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха составит до +19…+21 градуса, в Ленобласти ожидается до +22. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Синоптик также отметил, что только за последние 12 часов выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%).

В последующие три дня в городе термометры покажут +20…+23 градуса, в четверг возможны небольшие дожди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый день рабочей недели запомнился петербуржцам «суперливнем», который затопил улицы города. На проспекте Королева местные жители заметили плавающие у обочин машины.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Горелово ночью местные жители тушили полыхающую легковушку
Список запрещенных для российских женщин профессий сократился
Во вторник петербуржцев ожидают дождь и +21 градус
В Петербурге ожидается рост цен на аренду складов
Стало известно, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID
В мире коронавирусом заразились более 198,8 млн человек
Врачи рассказали о риске аллергии на COVID-вакцину
Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза