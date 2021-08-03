Жителей Ленобласти предупредили о грозах и сильном ветре во вторник

Жителей Ленобласти предупредили о грозах и сильном ветре во вторник
В регионе пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти штормовое предупреждение продлили еще на день. Спасатели предупредили местных жителей об усилении ветра и грозах.

Так, во вторник, 3 августа, днем в регионе ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, местами прогремят грозы. При этом воздух днем прогреется лишь до +17…+22 градусов.

Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице во вторник сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти.

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