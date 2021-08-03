В Ленобласти оштрафуют дачников, не пустивших сотрудников Россельхознадзора

Дачное некоммерческое партнерство воспрепятствовало проверке ведомства.

В Ленинградской области Мировой судья назначил штраф дачному некоммерческому партнерству из Приозерского района. Его признали виновным в воспрепятствовании проверке Управления Россельхознадзора. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что сотрудники управления заранее предупредили партнерство о намерении провести проверку. 15 апреля, когда они прибыли на место, им не предоставили доступ на земельный участок – он был огорожен высоким забором. Таким образом, партнёрство совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля и уклонение от проверки.

О сумме штрафа ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организации Петербурга за неделю получили штрафы от ГАТИ на 5,8 млн.