Организации Петербурга за неделю получили штрафы от ГАТИ на 5,8 млн

Организации Петербурга за неделю получили штрафы от ГАТИ на 5,8 млн
Общая сумма штрафов превысила 5,8 млн рублей. Фото: pixabay

За прошлую неделю петербургские организации получили крупные штрафы на сумму в 5,8 млн рублей за нарушение правил благоустройства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. Так, «Россети Ленэнерго» оштрафовали на 400 тысяч рублей за невосстановленное благоустройство в Масляном переулке и на Глухоозерском шоссе.

Компании «ПетроСтрой Ритм» назначили 400 тысяч рублей штрафа за самовольное производство работ на Павловской улице в Колпино.

«Электромонтаж-110» по заказу «Россети Ленэнерго» проводил работы по прокладке электрокабеля на улице Коллонтай. Подрядчика оштрафовали на 200 тысяч, а организацию, не получившую ордер, — на 300 тысяч.

Компанию «Инвестстрой» оштрафовали на 50 тысяч за отсутствие заграждения на месте производства работ на улице Маяковского. «Почте России» назначили штраф в 650 тысяч рублей за грязные фасады на Школьной улице в Шушарах.

Организации «Статус» дали штраф в 560 тысяч рублей за состояние фасадов и ограждений на Лиговском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржцев за полгода арестовали имущество на 4,6 млрд рублей.

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