У петербуржцев за полгода арестовали имущество на 4,6 млрд рублей

Реализовано имущество на 468 млн рублей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Реализовано имущество на 468 млн рублей. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы в первом полугодии 2021 года арестовали имущество должников из Петербурга на 4,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, по сравнению с началом прошлого года общая сумма арестованного имущества петербургских должников увеличилась на 20%.

За первые шесть месяцев 2021-го судебные приставы произвели 4,3 тысячи арестов на общую сумму более 4,6 млрд рублей. Реализовано имущество на 468 млн рублей. Сами должники продали свое арестованное имущество на 808 млн рублей.

По алиментным долгам за полгода произведено более 300 арестов на сумму около 96,6 млн рублей.

К примеру, в июне был арестован земельный участок и здание гостиницы, владельцем которых является юридическое лицо. Оно задолжало двум банкам более 1 млрд рублей. Вырученные от продажи средства пойдут на погашение долгов.

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