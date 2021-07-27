Психбольного петербуржца заставили вернуть водительские права в ГИБДД

Психбольного петербуржца заставили вернуть водительские права в ГИБДД
Приставы связались с должником и объяснили, что если он не вернет права в срок, то с него будет взыскан исполнительный сбор. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга исполнили решение суда о возврате водительского удостоверения в ГИБДД. Расстаться с правами пришлось петербуржцу с психическим заболеванием.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, суд принял решение о возврате водительских прав по иску прокуратуры из-за психического заболевания 32-летнего мужчины.

Петербуржец получил права еще весной 2014 года. Однако, как выяснилось позднее, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, и, согласно справке врача, имеет противопоказания к управлению транспортом.

Приставы связались с должником и объяснили, что если он не вернет права в срок, то с него будет взыскан исполнительный сбор. Вскоре мужчина выполнил обязательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу вернули почти полмиллиона за некачественную кухню.

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