Петербуржцу вернули почти полмиллиона за некачественную кухню

Петербуржцу вернули почти полмиллиона за некачественную кухню
Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли жителю Ленинградской области вернуть деньги за некачественный товар. Фото: Baltphoto

Судебные приставы Петербурга помогли жителю Ленинградской области вернуть 429 тыс. рублей за некачественный товар.

Как сообщает Главное управление ФССП России по Северной столице, через суд удалось взыскать деньги с организации не только за саму кухню, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также неустойку и расходы заявителя.

Оказалось, что фирма некачественно изготовила товар по индивидуальному заказу покупатели, а также довольно долго откладывала доставку и сборку. Когда наконец кухня была собрана, то оказалось, что есть дефекты. Размеры шкафов нижних и верхних корпусов не соответствовали, кроме того, между фасадами имелись зазоры. Покупателю пришлось потратить дополнительные 15 тыс. рублей, чтобы устранить недостатки.

Мужчина обратился в суд, который постановил взыскать организации не только стоимость кухонного гарнитура, но еще и неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы по оплате услуг.

Вскоре необходимую сумму перевели взыскателю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей.

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