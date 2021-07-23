Петербуржцу вернули почти полмиллиона за некачественную кухню

Судебные приставы Петербурга помогли жителю Ленинградской области вернуть 429 тыс. рублей за некачественный товар.

Как сообщает Главное управление ФССП России по Северной столице, через суд удалось взыскать деньги с организации не только за саму кухню, но и компенсацию морального вреда, штраф, а также неустойку и расходы заявителя.

Оказалось, что фирма некачественно изготовила товар по индивидуальному заказу покупатели, а также довольно долго откладывала доставку и сборку. Когда наконец кухня была собрана, то оказалось, что есть дефекты. Размеры шкафов нижних и верхних корпусов не соответствовали, кроме того, между фасадами имелись зазоры. Покупателю пришлось потратить дополнительные 15 тыс. рублей, чтобы устранить недостатки.

Мужчина обратился в суд, который постановил взыскать организации не только стоимость кухонного гарнитура, но еще и неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы по оплате услуг.

Вскоре необходимую сумму перевели взыскателю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей.