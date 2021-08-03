Little Big записала песню с победительницей Евровидения из Израиля

Трек должен выйти только шестого августа.

Петербургская группа Little Big записала песню вместе с певицей из Израиля Неттой Барзилай. Девушка в 2018 году победила в Евровидении с песней под названием Toy («Игрушка»). Информацией коллектив поделился в социальных сетях.

Песня, записанная Little Big и Неттой, называется Moustache («усы»). Он должен выйти только шестого августа, но поклонники артистов уже с нетерпением ждут релиза. Напоминаем, что Little Big должна была поехать на «Евровидение» в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Их песня UNO взорвала YouTube песенного конкурса. Нетта также стала довольно популярна после конкурса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Little Big в адрес Байкала.