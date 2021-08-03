Археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника

Археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника
Могильник обнаружили еще в прошлом веке. Фото: пресс-служба СПбГУ

Сотрудники лаборатории археологии Санкт-Петербургского государственного университета закончили раскопки могильника у деревни Большое Стремление.

Находка самое большое из полностью исследованных ижорских могильников конца эпохи Средневековья и начала Нового времени. Он находится недалеко от Соснового Бора, на вершине горы. Могильник обнаружили еще в прошлом веке. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Всего в результате раскопок нашли около 350 погребений. Среди находок: одежда, кресты, посуда, украшения, деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом. Об этом рассказала генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева. Она отметила, что более 60% опрошенных не хотят уезжать с тех мест, к которым они привыкли. Студенты не понимают, зачем что-то менять.

Большое Стремление исследования могильник находки спбгу


 

Новости партнеров
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Осадки грозят затоплением улиц Петербурга
Осадки грозят затоплением улиц Петербурга
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Устроивших «халатный корпоратив» в центре Петербурга оштрафовали
Археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника
Дрозденко подписал «антиковидное» постановление о Дне знаний
Собянин согласовал проект строительства магистрали Москва – Петербург
Лидер «Родины» Журавлев: в Петербурге против «Родины» готовили ...
ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике