Археологи СПбГУ провели раскопки древнего ижорского могильника

Сотрудники лаборатории археологии Санкт-Петербургского государственного университета закончили раскопки могильника у деревни Большое Стремление.

Находка самое большое из полностью исследованных ижорских могильников конца эпохи Средневековья и начала Нового времени. Он находится недалеко от Соснового Бора, на вершине горы. Могильник обнаружили еще в прошлом веке. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Всего в результате раскопок нашли около 350 погребений. Среди находок: одежда, кресты, посуда, украшения, деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом. Об этом рассказала генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева. Она отметила, что более 60% опрошенных не хотят уезжать с тех мест, к которым они привыкли. Студенты не понимают, зачем что-то менять.