Студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом

Студенты СПбГУ не хотят переезжать в единый кампус за городом
Цветение сакуры у СПбГУ. Фото: скрин "СПбГУ" "ВКонтакте"

Многие студенты отмечают, что им удобнее оставаться на своих местах.

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета высказались против переезда в единый кампус за город. Об этом рассказала генеральный директор ЦСП «Платформа» Мария Макушева.

Она отметила, что более 60% опрошенных не хотят уезжать с тех мест, к которым они привыкли. Студенты не понимают, зачем что-то менять. Учащиеся пытались вступить в диалог с руководством СПбГУ, но, кажется, это не увенчалось успехом.

Напоминаем, что впервые о строительстве единого кампуса университета заговорили в сентябре 2019 года. На данный момент СПбГУ располагается более чем в 200 зданиях по всему Петербургу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СПбГУ попал в топ-3 российских вузов по уровню зарплат выпускников-юристов.

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