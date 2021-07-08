СПбГУ попал в топ-3 российских вузов по уровню зарплат выпускников-юристов

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) занял третье место общероссийского рейтинга юридических вузов по уровню зарплат выпустившихся в 2015-2020 годах специалистов.

В рейтинг попали 38 институтов и университетов страны. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Средняя зарплата выпускника юридического факультета СПбГУ в этом году составила 115 тыс. рублей при прибавке в 5 тыс. в год. Кроме того, выпускники СПбГУ отличились частотой работы в городе обучения — таких оказалось 91 процент.

На первом и втором месте в рейтинге оказались МГИМО и МГУ. В топ-5 попали Высшая школа экономики (ВШЭ) и Московский государственный юридический университет имени Кутафина (МГЮА).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербургский государственный университет вновь включен в сотню лучших университетов мира, теперь он на 73 строчке. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга. Так в номинации «Обучение» по версии RUR World University Ranking 2021 СПбГУ поднялся сразу на 16 строчек и стал 73-им.