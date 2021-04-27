СПбГУ поднялся на 16 строчек вверх в рейтинге лучших университетов мира

СПбГУ стал в рейтинге лучших университетов еще выше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

СПбГУ стал в рейтинге лучших университетов еще выше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургский государственный университет вновь включен в сотню лучших университетов мира, теперь он на 73 строчке. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Так в номинации «Обучение» по версии RUR World University Ranking 2021 СПбГУ поднялся сразу на 16 строчек и стал 73-им. Такое место в рейтинге считается уже «Бриллиантовым».

Скачок в списке достигнут, в том числе, и благодаря последовательному внедрению в учебный процесс цифровых образовательных технологий.

Особенно актуально это оказалось в период пандемии коронавируса, когда учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционный режим.

Стоит сказать, что именно СПбГУ стал первым в России учебным заведением, которое предоставило бесплатный доступ к своим онлайн-курсам для студентов всех вузов страны, дабы помочь коллегам справиться с требованиями пандемии.

При этом, номинацией «Обучение» дело не заканчивается. Санкт-Петербургский государственный университет устремился вверх в номинациях рейтинга «Научные исследования» на девять строчек за год и «Финансовая устойчивость» на 14 строчек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Алферовский университет могут присоединить к Политехническому.