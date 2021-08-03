После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции

Полицейский умер из-за случая со стрельбой в районе Пентагона.
Сотрудник полиции получил ножевые ранения. В сети появилось видео как небольшой автобус приехал в одну из клиник столицы США. После этого полицейские выстроились перед зданием и отдали честь. Об этом сообщает Associated Press.
Стрельба была сегодня днем на автобусной остановке у Пентагона. Здание на время закрыли, пере из него перестали выпускать людей. Трое пострадали.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный инфекционист США Энтони Фаучи поделился мнением на счет ситуации с ковидом. Так, он не считает, что Штаты ждет новый локдаун из-за распространения индийского штамма, однако отметил, что заражений будет больше. Об этом сообщает ABC News. Он не уверен, что США застанет новые локдауны. Он считает, что в стране достаточно привитых людей.