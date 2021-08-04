На Пулковском в автомобиле нашли мужчину с простреленным бедром

В Петербурге в Московском районе, в автомобиле, нашли мужчину с огнестрельным ранением.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, рано утром, мужчина сообщил по номеру «112», что на Пулковском шоссе во дворе дома 38 корпуса 7 в машине «Хендай» находится раненый.
Оказалось, что у 38-летнего мужчины огнестрельное ранение правого бедра и шок 1 степени. Его доставили в больницу.
Правоохранители осмотрели квартиру на Пулковском шоссе, в которой проживал пострадавший. В комнате, где жил раненый полиция нашла пакет с наркотическим веществом и разобранное охотничье ружье.
Кроме этого, в квартире проживал еще один 31-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Известно, что пострадавший мужчина привлекался к уголовной отвественности восемь раз. Он проходил по статьям: вымогательство, хищение чужого имущества, незаконное приобретение или ношение оружия, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотических средств, угроза убийством, оскорбление представителя власти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около кафе в Гатчине мигрант получил огнестрельное ранение.