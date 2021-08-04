Подросток и 32-летний мужчина угнали «ВАЗ» в Кировском

В Кировском районе Петербурга 17-летнего парня и 32-летнего мужчину подозревают в угоне транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полиция задержала двух мужчин, совершивших кражу автомобиля.

Оказалось, что еще 29 июля от дома 4 по улице Танкиста Хрустицкого неизвестный преступник похитил автомобиль «ВАЗ». Машина принадлежала 35-летнему мужчине.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А уже 2 августа оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое мужчин 17-ти и 32-лет. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​.