Подросток и 32-летний мужчина угнали «ВАЗ» в Кировском

Подросток и 32-летний мужчина угнали &#171;ВАЗ&#187; в Кировском
В угоне подозреваются двое мужчин. Фото: "Яндекс карты"

В Кировском районе Петербурга 17-летнего парня и 32-летнего мужчину подозревают в угоне транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полиция задержала двух мужчин, совершивших кражу автомобиля.

Оказалось, что еще 29 июля от дома 4 по улице Танкиста Хрустицкого неизвестный преступник похитил автомобиль «ВАЗ». Машина принадлежала 35-летнему мужчине.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А уже 2 августа оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое мужчин 17-ти и 32-лет. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​.

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