В Китае рассказали, как бороться с Дельта-штаммом

Штамм «дельта» COVID-19 более заразен, но эффективность вакцинации против него также велика. Об этом заявил руководитель группы вирусологов в Шанхае Чжан Вэньхун.

По его словам, профилактические прививки — пока лучший из возможных способов борьбы с болезнью. Несмотря на то, что «дельта»-вариант COVID-19 стал более заразным и смертоносным, «проявление у пациентов критических симптомов резко снизилось», — подчеркнул доктор.

Как сообщил Global Times, профессор отметил, что важную роль в борьбе с сдерживании вируса также играют ограничение передвижения людей и социальная изоляция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выявили подрывающую иммунитет генетическую мутацию у пациентов с тяжелой формой COVID-19.