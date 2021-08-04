В Китае рассказали, как бороться с Дельта-штаммом

В Китае рассказали, как бороться с Дельта-штаммом
Ограничение передвижения людей и социальная изоляция способны оказать реальную помощь в сдерживании вируса. Фото: unsplash.com

Штамм «дельта» COVID-19 более заразен, но эффективность вакцинации против него также велика. Об этом заявил руководитель группы вирусологов в Шанхае Чжан Вэньхун.

По его словам, профилактические прививки — пока лучший из возможных способов борьбы с болезнью. Несмотря на то, что «дельта»-вариант COVID-19 стал более заразным и смертоносным, «проявление у пациентов критических симптомов резко снизилось», — подчеркнул доктор.

Как сообщил Global Times, профессор отметил, что важную роль в борьбе с сдерживании вируса также играют ограничение передвижения людей и социальная изоляция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выявили подрывающую иммунитет генетическую мутацию у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Китай коронавирусная пандемия штамм дельта


 

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