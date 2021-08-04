Петербуржца арестовали за попытку убить 9-летнего сына

Петербуржца арестовали за попытку убить 9-летнего сына
Мужчину арестовали. Фото: СК РФ

Петербургские правоохранители арестовали жителя Невского района, обвиняемого в покушении на убийство своего малолетнего сына.

Как сообщили в главном управлении СК по Петербургу, следователи ведут уголовное дело о покушении на убийство, открытое в отношении 33-летнего мужчины. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Ему предъявили обвинение и арестовали.

Преступление произошло в августе в квартире на Дальневосточном проспекте. По данным СК, подвыпивший обвиняемый бросился с кулаками на девятилетнего сына и попытался его задушить. При этом отец выкрикивал угрозы убийством. Ребенка спасла его мать.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске росгвардейцы нашли сбежавшую от отца 3-летнюю девочку. Малышку передали сотрудникам полиции, а затем вернули родителям.

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