Во Всеволожске росгвардейцы нашли сбежавшую от отца 3-летнюю девочку

Во Всеволожске росгвардейцы нашли сбежавшую от отца 3-летнюю девочку
Сотрудник Росгвардии нашли ребенка. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Во Всеволожске сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося трехлетнего ребенка. За девочкой не уследил отец.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа, рядом с одним из домов на улице Вокка. В 20:20 в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о том, что во время прогулки с дочерью потерял ее из виду.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, стражам порядка потребовалось 10 минут, чтобы найти девочку неподалеку от скейт-парка на Ленинградской улице.

Малышку передали сотрудникам полиции, а затем вернули родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе мать потеряла ребенка во время прогулки.

Всеволожск потерявшийся ребенок росгвардия


 

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