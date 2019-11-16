В Московском районе мать потеряла ребенка во время прогулки

Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося на улице семилетнего ребенка.

Наряд вневедомственной охраны заметил рядом с домом №2 на 5-ом Предпортовом проезде мальчика, который стоял один около светофора и плакал, сообщили в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, ребёнок потерялся во время прогулки с матерью.

Мальчик вспомнил ее мобильный телефон. Сотрудники Росгвардии позвонили матери и передали ей ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области нашли 14-летнюю девочку, которая ранее ушла из дома и была объявлена в федеральный розыск. Сотрудники Росгвардии и инспектор по делам несовершеннолетних увидели у дома №6 на Центральной улице во Всеволожске девочку.