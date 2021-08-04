Петербурженке, порезавшей мужа-агрессора ножом, дали условный срок

Петербурженке, порезавшей мужа-агрессора ножом, дали условный срок
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес приговор в отношении жительницы, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, приговор по делу петербурженки, ударившей мужа ножом, вынес Выборгский районный суд.

Инцидент произошел 25 октября прошлого года в квартире на улице Руднева. Между подсудимой и ее супругом произошел конфликт, который перерос в драку. Муж толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой. В ответ она взяла нож и всадила его мужу в живот. На этом драка закончилась.

Петербурженка вину признала. На суде учитывалось противоправное и провокационное поведение мужчины. В итоге женщине дали 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца арестовали за попытку убить 9-летнего сына.

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