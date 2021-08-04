Арест сбившей детей москвички признали законным

Арест сбившей детей москвички признали законным
Башкирова останется в СИЗО до 16 сентября.Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Московский городской суд не стал менять меру пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей в Солнцево.

Мосгорсуд 4 августа оставил без удовлетворения жалобу адвоката 18-летней девушки на решение суда, который изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Обвиняемая в по делу о ДТП, в котором погибли дети, останется в СИЗО до середины сентября.

В ходе заседания москвичка признала вину и заявила о готовности возместить ущерб потерпевшим, пишет ТАСС.

Девушку обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем «Мазды» сбила троих детей на пешеходном переходе. Погибли пятилетний мальчик и трехлетний ребенок, выжил девятимесячный малыш, который был в коляске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве.

валерия башкирова москва наезд на детей смертельное ДТП суд


 

Новости партнеров
В Московском районе остановили угнанный Land Cruiser с поддельными номерами
В Московском районе остановили угнанный Land Cruiser с поддельными номерами
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Витебском «глухая пробка» из-за массовой аварии
В РФПИ рассказала о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА
Россия начала подготовку к переходу на новые источники энергии
В WhatsApp теперь можно отправлять исчезающие фото и видео
Арест сбившей детей москвички признали законным
В Испании убили россиянку и пытались сжечь ее тело
Экзамен на водительские права стали сдавать в два раза реже из-за новых правил
Дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве