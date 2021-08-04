Дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве

Дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве
Дело открыли по ч. 1 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Фото: pixabay

Московские правоохранители открыли уголовное дело по факту ДТП на Боровском шоссе, где пострадали 13 человек.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, дело открыли по ч. 1 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Главным фигурантом по делу проходит водитель автобуса, его задержали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа на 29-м километре Боровского шоссе. Предварительно, водитель рейсового автобуса №750, ехавшего из Внуково в Саларьево, потерял управление при попытке обгона и врезался в КамАЗ.

В салоне находились 30 пассажиров. В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе дети и беременная женщина. Тяжелых пострадавших госпитализировали на вертолете.

Проверку проводят прокуратура и полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителя, который пытался выгнать блогера с ДЦП из маршрутки, уволили.

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