Водителя, который пытался выгнать блогера с ДЦП из маршрутки, уволили

Иван Бакаидов оплатил проезд в маршрутке, после чего водитель отказлся его перевозить и попытался высадить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Иван Бакаидов оплатил проезд в маршрутке, после чего водитель отказлся его перевозить и попытался высадить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге комитет по транспорту проверил инцидент в маршрутке № К-322, водитель которой пытался выгнать из транспорта петербургского программиста Ивана Бакаидова.

Как сообщили в пресс-службе комитета, по итогам проверки было решено уводить водителя, который нарушил должностную инструкцию и допустил грубые высказывания в отношении пассажира с инвалидностью. Руководитель перевозчика «Питеравто» уже извинился перед Иваном.

Инцидент произошел 3 августа. Иван Бакаидов оплатил проезд в маршрутке, после чего водитель отказался его перевозить и попытался высадить со словами: «Выходи, не повезу тебя».

В комитете заявили, что это вопиющий случай непозволительного поведения со стороны водителя по отношению к пассажиру с инвалидностью.

«Грубое поведение к любым пассажирам считается недопустимым. Данный инцидент также еще раз показал целесообразность и необходимость скорейшего перехода на новую модель транспортного обслуживания», — заявил глава ведомства Кирилл Поляков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном извинились перед блогером с ДЦП за инцидент в в маршрутке.