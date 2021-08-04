Водителя, который пытался выгнать блогера с ДЦП из маршрутки, уволили

В Петербурге комитет по транспорту проверил инцидент в маршрутке № К-322, водитель которой пытался выгнать из транспорта петербургского программиста Ивана Бакаидова.
Как сообщили в пресс-службе комитета, по итогам проверки было решено уводить водителя, который нарушил должностную инструкцию и допустил грубые высказывания в отношении пассажира с инвалидностью. Руководитель перевозчика «Питеравто» уже извинился перед Иваном.
Инцидент произошел 3 августа. Иван Бакаидов оплатил проезд в маршрутке, после чего водитель отказался его перевозить и попытался высадить со словами: «Выходи, не повезу тебя».
В комитете заявили, что это вопиющий случай непозволительного поведения со стороны водителя по отношению к пассажиру с инвалидностью.
«Грубое поведение к любым пассажирам считается недопустимым. Данный инцидент также еще раз показал целесообразность и необходимость скорейшего перехода на новую модель транспортного обслуживания», — заявил глава ведомства Кирилл Поляков.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном извинились перед блогером с ДЦП за инцидент в в маршрутке.