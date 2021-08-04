В Смольном извинились перед блогером с ДЦП за инцидент в в маршрутке

Как отмечают в городском комитете, водитель должен был вести себя корректно и тактично. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как отмечают в городском комитете, водитель должен был вести себя корректно и тактично. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего между водителем маршрутки и пассажиром с ДЦП.

Накануне вечером петербургский блогер Иван Бакаидов рассказал, что водитель маршрутки № К-322 отказался его везти со словами: «Выходи, не повезу тебя».

Как отмечают в городском комитете, водитель должен был вести себя корректно и тактично. В ведомстве такое поведение посчитали недопустимым, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения.

«От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову», — говорится в сообщении комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге маршрутчик пытался высадить известного программиста с ДЦП. Неприятный инцидент с парнем, который включен в список Forbes перспективных россиян до тридцати лет, вызвал широкий резонанс в Интернете.