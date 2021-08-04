В Петербурге маршрутчик пытался высадить известного программиста с ДЦП

Страдающего ДЦП Бакаидова хотели высадить посреди дороги в Петербурге. Фото: Baltphoto

Страдающего ДЦП Бакаидова хотели высадить посреди дороги в Петербурге. Фото: Baltphoto

Программист Иван Бакаидов, который страдает ДЦП, рассказал о конфликте, случившемся у него с маршрутчиком в Петербурге.

Неприятный инцидент с парнем, который включен в список Forbes перспективных россиян до тридцати лет, вызвал широкий резонанс в Интернете.

В своей социальной сети Instagram, Бакаидод объяснил, что решил поехать до дома в ливень на маршрутке. Однако уже через 500 метров водитель попытался высадить парня. Первый открыл дверь и заявил «Выходи, не повезу тебя».

Бакаидов написал, что испугался маршрутчика, которому даже не смог ответить.

К счастью, за программиста вступился неравнодушный пассажир, «убедивший» водителя. По словам молодого человека, мужчина был довольно крупный. Это и повлияло на струсившего водителя.

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