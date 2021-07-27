Дама, прогнавшая детей-аутистов с детской площадки, отстаивает свою правоту

Жительница комплекса «Балтийская жемчужина», которая устроила скандал из-за детей с особенностями развития, гулявших на той же детской площадке, что и её внучка, по-прежнему придерживается своей позиции. Резонансным случаем заинтересовались даже правоохранительные органы.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на платной детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина» на улице Адмирала Черокова. В игровой зоне находилась женщина с ребенком, а также шестеро подопечных центра «Какая разница» с тьюторами.

Спустя некоторое время петербурженка стала агрессивно прогонять особенных детей с площадки, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми. Женщина немедленно достала смартфон и начала снимать происходящее, а когда тьютор центра «Какая разница» поступила аналогичным образом, попыталась выбить телефон у нее из рук. Возмущенная жительница утверждала, что оплачивает площадку и не хочет таких «соседей». Аргументы о том, что арендаторы и собственники имеют равные права, её не убеждали.

«Вы отсюда съедете», «больные дети пугают наших детей» — эти и многие другие грубые фразы в адрес воспитанников и сотрудников учреждения оказались опубликованы в Сети. Видео происшествия появилось на странице создательницы центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерии Катаевой в Instagram.

«Меня пугают такие «люди», которая ещё распускает руки и кричит дальше, чем видит о том, что наши дети больные и не имеют права гулять на детской площадке ОБЩЕГО пользования при детях, которые всё слышат и понимают», — высказалась Валерия.

В то же время агрессивно настроенная бабушка 4-летней девочки заявляет, что не хочет, чтобы «внучка на это все смотрела и офигевала», передает «Мегаполис».

Конфликт, однако, приобрел небывалый масштаб: видео на странице Валерии посмотрели больше 4,7 миллионов человек, оставив под публикацией свыше 18 тысяч комментариев. «Фашизм», — не сомневаются в оценке поступка женщины интернет-пользователи. «Ее можно и нужно привлечь к ответственности», — считают граждане. Дама же в ответ на шквал негатива удалила свою страницу во «ВКонтакте» и не отвечает на звонки даже правоохранителей.

Вместе с тем основатель проекта «Какая разница» уже написала на скандалистку заявление в полицию — оказывается, женщина угрожает детям и работникам центра не первый раз. Чего ожидать от нее в дальнейшем — неясно.

Готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и открыть уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и Всероссийское общество родителей детей-инвалидов, пишет РИА Новости. В городском главке Следственного комитета уже начали доследственную проверку материалов.