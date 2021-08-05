Мужчина, угрожая ножом, украл водку из «Пятерочки»

Мужчина, угрожая ножом, украл водку из &#171;Пятерочки&#187;
Злоумышленник мог бы избежать инцидента, заплатив 370 рублей. Фото: Baltphoto

Полиция Северной столицы задержала 30-летнего мужчину за разбой.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратился менеджер по безопасности магазина «Пятерочка».

Он сообщил, что в магазине «Пятерочка» по адресу проспект Ленина, дом 42 неизвестный украл водку. При этом мужчина угрожал ножом 37-летней сотруднице магазина.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник мог бы избежать инцидента, заплатив 370 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке, порезавшей мужа-агрессора ножом, дали условный срок. В Петербурге суд вынес приговор в отношении жительницы, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, приговор по делу петербурженки, ударившей мужа ножом, вынес Выборгский районный суд. Инцидент произошел 25 октября прошлого года в квартире на улице Руднева.

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