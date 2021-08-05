В Приморском районе мужчина во время драки выстрелил в знакомого

В Приморском районе мужчина во время драки выстрелил в знакомого
Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Фото: pixabay.com

В полицию Приморского района Санкт-Петербурга через 112 поступило сообщение от 20-летней девушки о том, что по адресу Серебристый бульвар д. 9 корп. 1 во дворе дома была стрельба, есть пострадавший.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, вечером неизвестный на фоне внезапно возникшего конфликта устроил драку и выстрелил три раза в сторону 30-летнего мужчины.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Московском районе, в автомобиле, нашли мужчину с огнестрельным ранением. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, рано утром, мужчина сообщил по номеру «112», что на Пулковском шоссе во дворе дома 38 корпуса 7 в машине «Хендай» находится раненый. Оказалось, что у 38-летнего мужчины огнестрельное ранение правого бедра и шок 1 степени. Его доставили в больницу.

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