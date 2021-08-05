Роспотребнадзор не рекомендует Петербургские водоемы для купания

Роспотребнадзор не рекомендует Петербургские водоемы для купания
Роспотребнадзор по Петербургу с мая текущего года проводит социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор по Петербургу отобрал 264 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга все водные акватории: 1-го Суздальского озера (Верхнее), Выборгский район; 2-го Суздальского озера (Среднее), Выборгский район; 3-го Суздальского озера (Нижнее), Выборгский район; Ольгинского водоема, Выборгский район; Колонистского пруда, Пушкинский район; озера Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый») соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Также соответствуют акватории Финского залива (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны» Курортный район: «Морские Дубки» Приморский район); оз. Безымянное, Красносельский район, р. Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский»), Колпинский район.

В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Роспотребнадзор по Петербургу с мая текущего года проводит социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге школьница рассказала о навязчивом нудисте на пляже.

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