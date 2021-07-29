Для купания в Петербурге одобрили только одно озеро

Безопасным для купания признали только Верхнее Суздальское озеро на севере города. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Безопасным для купания признали только Верхнее Суздальское озеро на севере города. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Роспотребнадзор проверил состояние водных акваторий петербургских пляжей. Санитарным нормам соответствует только один водоем — в Озерках.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Петербурге отобрано 240 проб воды в городских водоемах. Воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Безопасным для купания признали только один водоем — Верхнее Суздальское озеро на севере города. Все остальные пляжи на озерах, реках и заливах не соответствуют требованиям. Ведомство не рекомендовало в них купаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания. Купание в остальных местах может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и паразитами.