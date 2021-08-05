5 августа будет доступна только левая полоса на дамбе

В связи с демонтажом гидравлических домкратов из опор моста судопропускного сооружения С-2 с восьми утра до пяти часов вечера пятого августа, в четверг, вводят ограничения дорожного движения в правой и средней полосе.

В указанный период для проезда будет доступна только левая полоса с Невской и Финской стороны попеременно. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за высаженного из маршрутки инвалида заступился председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.