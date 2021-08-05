За высаженного из маршрутки инвалида заступился Кирилл Поляков

По поручению председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова руководитель компании «Питеравто» принес свои извинения пассажиру-инвалиду Ивану Бакаидову.

Ранее водитель маршрутки № К-322 отказал в проезде пассажиру с инвалидностью. Оказалось, что пассажир с инвалидностью не оплатил проезд, поэтому водитель отказывался перевозить его и в грубой форме пытался высадить пассажира. Об этом Поляков сообщил на своей странице «ВКонтакте».

За грубое нарушение должностной инструкции водителя уволили.

Транспорт Северной столицы сейчас поэтапно переходит на новую модель обслуживания пассажиров. Все маршрутки к лету следующего года станут работать по единым условиям и тарифам, тем самым обеспечат перевозку всех категорий пассажиров, включая льготников.

Через год вместо К-322 по тому же маршруту начнут работать автобусы № 222 с низкопольными площадками.

Поляков отметил, что сейчас очень важно, чтобы водители общественного транспорта помнили и понимали, какая ответственная миссия на их плечах. Грубое поведение по отношению к любым пассажирам считается недопустимым, уверен председатель Комитета по транспорту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 600 безмасочников поймали за июль в метро и транспорте Петербурга.