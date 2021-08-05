Постковид: усталость, кашель и другие симптомы у переболевших COVID-19 не проходят месяцами

Постковидный синдром диагностируют как у пожилых, так и у молодых людей. Фото: Pixabay

Постковидный синдром диагностируют как у пожилых, так и у молодых людей. Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция коварнее и опаснее, чем может показаться: последствия болезни могут проявляться долгие недели и месяцы и затрагивают буквально все системы жизнедеятельности.

Пациенты, выздоровевшие от ковида, часто замечают, что испытывают хроническую усталость и ощущают снижение умственной работоспособности, страдают от кашля и потери обоняния.

Как рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева РИА Новости, постковидные симптомы встречаются в самых различных комбинациях. Затрудненное дыхание или одышка, боли в груди или животе, суставах или мышцах, головная боль, учащенное сердцебиение, нарушения сна, панические атаки, головокружения, эмоциональные «качели», сыпь, выпадение волос, изменение восприятия запахов или вкусов, нарушения менструального цикла у женщин — эти и другие неприятные явления грозят людям любого пола и возраста, переболевшим ковидом.

Специалисты различают «острую» стадию болезни, которая длится от момента проявления первых симптомов до их купирования, а также период восстановления. «Острая» стадия, как отмечает эпидемиолог, длится в среднем 18-19 дней, непосредственно выделение вируса происходит в течение 11 дней. А вот реабилитация может занимать целые месяцы. Это определяется несколькими факторами: возрастом, наличием сопутствующих заболеваний или перенесенной формой коронавируса.

При этом исследование американских ученых, цитируемое «Известиями», показывает, что более чем у 70% пациентов постковидный синдром длится до полугода. В общей сложности специалисты выявили 84 различных симптома, как минимум один из которых сохраняется спустя шесть месяцев после постановки диагноза.

Согласно результатам исследования, болезнь затрагивает и сердечно-сосудистую, и дыхательную, и нервную, а также мышечную и иммунную системы организма.