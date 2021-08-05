Трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте закрыли из-за прорыва трубы

Трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте закрыли из-за прорыва трубы
На месте работают службы, организованы ремонтные работы. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Сегодня, в четверг, 5 августа, в Красногвардейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По адресу Среднеохтинский пропект, 53, прорвало трубу.

Из-за аварий на сетях коммуникации на время закрыли движение трамваев на Среднеохтинском проспекте от шоссе Революции до Пискаревского проспекта. Трамвай №23 отправляется до улицы Передовиков, а трамвай №39 доезжает до Перекупного переулка. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что «Теплосеть» испытывает сети на прочность в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. В пресс-службе организации подтвердили, что во время диагностики теплосети обнаружили технологическое нарушение у дома с появившейся ямой.

На месте работают службы, организованы ремонтные работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Среднеохтинском проспекте провалилась дорога.

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