На Среднеохтинском проспекте провалилась дорога

На Среднеохтинском проспекте провалилась дорога
Некоторые пользователи сравнили образовавшуюся впадину с входом в метро. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Петербурге на Среднеохтинском проспекте провалилась дорога.

Дорожники уже огородили яму и перекрыли движение. По бокам натянута аварийная красно-белая лента. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Это провал», — подписали пост в соцсетях.

Пост с опасным участком на дороге успели посмотреть почти две тысячи человек. Фотографии собрали шесть комментариев и 22 репоста.

Некоторые пользователи сравнили образовавшуюся впадину с входом в метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 августа будет доступна только левая полоса на дамбе. В связи с демонтажом гидравлических домкратов из опор моста судопропускного сооружения С-2 с восьми утра до пяти часов вечера пятого августа, в четверг, вводят ограничения дорожного движения в правой и средней полосе. В указанный период для проезда будет доступна только левая полоса с Невской и Финской стороны попеременно.

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