Полиция проверяет ДТП с мотоциклом на Васильевском острове

Рано утром 5 августа в Василеостровском районе столкнулись иномарка и мотоцикл. После ДТП на скорой увезли водителя двухколесного транспорта.

По информации главного управления МВД по Петербургу, это произошло около 7 утра на Малом проспекте В.О. возле Смоленского кладбища. Мотоциклист на «Хонда» врезался в «Тойоту», которую вел 23-летний автомобилист. В результате 44-летний водитель мотоцикла получил травмы. Отмечается, что он был в мотошлеме. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте провалилась дорога. Дорожники уже огородили яму и перекрыли движение. По бокам натянута аварийная красно-белая лента.