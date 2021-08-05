Полиция проверяет ДТП с мотоциклом на Васильевском острове

Полиция проверяет ДТП с мотоциклом на Васильевском острове
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Рано утром 5 августа в Василеостровском районе столкнулись иномарка и мотоцикл. После ДТП на скорой увезли водителя двухколесного транспорта.

По информации главного управления МВД по Петербургу, это произошло около 7 утра на Малом проспекте В.О. возле Смоленского кладбища. Мотоциклист на «Хонда» врезался в «Тойоту», которую вел 23-летний автомобилист. В результате 44-летний водитель мотоцикла получил травмы. Отмечается, что он был в мотошлеме. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Полиция проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Среднеохтинском проспекте провалилась дорога. Дорожники уже огородили яму и перекрыли движение. По бокам натянута аварийная красно-белая лента.

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