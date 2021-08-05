Российская подлодка потеряла ход после парада в Петербурге

Военно-морские силы Дании сообщили о потерявшем ход российском атомном подводном ракетном крейсере «Орел».

Это произошло 3 августа. Субмарина возвращалась в место дислокации после главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. Подлодка «Орел» потеряла ход у берегов острова Сейере в Дании. Предварительно, у судна возникли неполадки с двигателем. Об этом сообщили в Facebook моряки военного крейсера Diana.

Подлодку начало сносить в сторону датского острова, до суши оставалось около двух морских миль. Датчане предложили российским морякам помощь, но те отказались. К буксировке подлодки приготовился буксир «Алтай». Через некоторое время проблема была решена, и «Орел» вернул ход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в комитете по транспорту высоко оценили проведение парада ко Дню ВМФ.