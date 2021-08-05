Петербургским медикам продлили коронавирусные выплаты до конца сентября

Помощь уже получили более 31 тысячи работников медучреждений. Фото: комитет по здравоохранению

Помощь уже получили более 31 тысячи работников медучреждений. Фото: комитет по здравоохранению

Социальные выплаты петербургским врачам за работу с COVID-пациентами продлили до 30 сентября. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Речь идет о тех сотрудниках, что оказывали медицинскую помощь или участвовали в оказании помощи или обеспечивали ее оказание в диагностике и лечении коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Петербурга

Согласно данным на 21 июля, выплаты уже получили 31 095 медиков на сумму 2,2 млн рублей.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 1 911 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 538 278 местных жителей. По суточному показателюПетербург занимает второе место среди регионов Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала массовой вакцинации привились 1 349 005 петербуржцев.