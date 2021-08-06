В Петербурге на 100-м году жизни скончалась актриса Галина Короткевич

Тогда, в 88 лет, народная артистка РСФСР Галина Короткевич могла удивить зрителей своим шпагатом. Фото: www.kino-teatr.ru

Тогда, в 88 лет, народная артистка РСФСР Галина Короткевич могла удивить зрителей своим шпагатом. Фото: www.kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла в Северной столице в возрасте 99 лет.

Артистке до 100-летия не хватило двух недель жизни. Близкие признаются, что готовились отметить эту дату. С театром имени Веры Комиссаржевской она связана с 1962 года. Актриса сыграла уже десятки ролей. Родные отмечают неиссякаемый оптимизм артистки. О смерти Короткевич сообщил худрук театра Виктор Новиков.

В спектакле «Миллионерша» актриса сыграла почти 800 раз. На всю России она стала известной благодаря роли в фильме «Весна в Москве».

13 лет назад специально для нее в театре поставили спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Тогда, в 88 лет, она могла удивить зрителей своим шпагатом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц. Он сотрудничал с «Алисой», «ДДТ» и другими коллективами.