Умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц

Умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц
Режиссер умер в возрасте 55 лет. Фото: скриншот Facebook

Он сотрудничал с «Алисой», «ДДТ» и другими коллективами.

Режиссер Флянгольц, снявший множество клипов для рок-групп, скончался в возрасте 55 лет. Он не раз сотрудничал с выходцами из Ленинградского рок-клуба, такими как «Алиса», Tequilajazzz, «ДДТ», «Колибри». Новостью поделился официальный паблик группы «Алиса» в Facebook.

По предварительным данным, причиной летального исхода стала остановка сердца. Прочие подробности пока не разглашаются. Напоминаем, что режиссер также снял документальный фильм «Алиса 30» и картины по мотивам песен Виктора Цоя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков умер от COVID. Он известен своими ролями в картинах «Сержант милиции», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Елки 1914» и многих других.

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Умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц
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