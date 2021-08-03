Умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц

Он сотрудничал с «Алисой», «ДДТ» и другими коллективами.

Режиссер Флянгольц, снявший множество клипов для рок-групп, скончался в возрасте 55 лет. Он не раз сотрудничал с выходцами из Ленинградского рок-клуба, такими как «Алиса», Tequilajazzz, «ДДТ», «Колибри». Новостью поделился официальный паблик группы «Алиса» в Facebook.

По предварительным данным, причиной летального исхода стала остановка сердца. Прочие подробности пока не разглашаются. Напоминаем, что режиссер также снял документальный фильм «Алиса 30» и картины по мотивам песен Виктора Цоя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков умер от COVID. Он известен своими ролями в картинах «Сержант милиции», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Елки 1914» и многих других.