Актер «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков умер от COVID

Советский и российский актер Анатолий Рудаков скончался на 72-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 2 августа. Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», печальное известие сообщила на своей странице в социальной сети Instagram его коллега по «Ленфильму» Ирина Тарасова.

По ее словам, актер совсем недавно был госпитализирован с COVID-19. За неделю до трагедии она поздравляла его с днем рождения. Причиной смерти стали осложнения от болезни. Его не стало первого августа.

Дата и место прощания с ним пока не раскрываются.

Анатолий Рудаков известен своими ролями в картинах «Сержант милиции», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Елки 1914» и многих других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одной утрате из-за COVID-19. В Москве умер композитор Борис Емельянов – автор, написавший десятки популярных песен для звезд советской эстрады.