Композитор Борис Емельянов умер из-за коронавируса

Он был автором песен звезд советской эстрады – в том числе Боярского.

В Москве умер композитор Борис Емельянов – автор, написавший десятки популярных песен для звезд советской эстрады. Известно, что 80-летний мужчина болел коронавирусом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на дочь Емельянова.

Женщина рассказала, что в последнее время композитор лежал в больнице, у него диагностировали коронавирус и 75% поражение легких. Она добавила, что прощание с Емельяновым состоится траурном зале Николо-Архангельского кладбища в столице. Его похоронят недалеко от могилы Жанны Фриске.

Напоминаем, что Емельянов сотрудничал со множеством артистов – он является автором музыки песни «Носики-курносики». Также он сотрудничал с Михаилом Боярским, Николаем Караченцовым, Вахтангом Кикабидзе и прочими.

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