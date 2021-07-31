На Кубани после прививки от ковид умерла целая семья

Мурашко поручил проверить информацию, опубликованную в СМИ.

В Краснодарском крае после прививки от коронавируса скончалась семья Колесниковых. Погибли двое взрослых и двое пожилых людей – родители, а также бабушка и дедушка шестиклассницы. Информацию опубликовали в СМИ, после чего глава Минздрава Михаил Мурашко поручил проверить данные. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, Колесниковы ездили на вакцинацию в Москву в конце июня. Они хотели сделать прививку именно «ЭпиВакКороной», но в Краснодарском крае его не достать. Колесниковы получили первый компонент 29 июня, а спустя неделю были госпитализированы. Журналисты пишут, что у семьи были противопоказания к вакцинации.

Пока непонятно, что именно стало причиной летальных исходов. Известно лишь, что после вакцинации без родителей осталась школьница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 318 дней россиянка выздоровела от коронавируса.