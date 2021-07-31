Спустя 318 дней россиянка выздоровела от коронавируса

Спустя 318 дней россиянка выздоровела от коронавируса
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперты отмечают, что это – рекордное количество дней, которое болел кто-либо.

На научном портале Research Square опубликовали исследование, согласно которому в России женщина болела коронавирусом 318 дней и наконец смогли выздороветь.

«За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых произошли к концу периода исследования»,

– говорится в сообщении.

Один из авторов исследования в соцсетях пишет, что у женщины по какой-то причине не вырабатывались антитела, хоть вирус и эволюционировал довольно быстро. Ученый добавил, что в мире нет ни одного пациента, который болел бы коронавирусом так долго. Предыдущий рекорд установил британец – он был заражен 290 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19.

исследование пандемия


 

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