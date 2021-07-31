Петербург обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За вчерашний день в Петербурге зарегистрировали 74 летальных исхода от последствий коронавируса и пневмонии.

Об этом в субботу сообщает оперштаб по борьбе с распространением ковида. Заболеваемость и смертность в городе по-прежнему на высоком уровне. Сегодня Северная столица обошла Москву по количеству смертей, зафиксированных за сутки. В Петербурге выявлено 74 новых смертей, а в столице РФ на одну меньше — 73.

Общее количество жертв коронавируса в городе достигло 19 245. Заболевших насчитывается 19 245, а выздоровевших — 503 621 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек.