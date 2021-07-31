В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек

В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек
Новые случаи коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1915 человек.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 528 726 местных жителей. При этом 503 621 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1931 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.

новости СПб оперштаб статистика по коронавирусу


 

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