В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1915 человек.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 528 726 местных жителей. При этом 503 621 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1931 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.